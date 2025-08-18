За последните три финансови години – 2023, 2024 и 2025 г. - Община Шумен устойчиво залага в бюджета си средства за инвестиции в материалната база на МБАЛ – Шумен в общ размер над 658 хиляди лева. При гласуването на бюджета от общинските съветници през м. април тази година кметът проф. Христо Христов подчерта, че политиките по здравеопазване и социални дейности са приоритетни в този мандат и подкрепата на Общината за болницата ще бъде устойчива във времето, в качеството ѝ на акционер, независимо че делът на държавата в дружеството е в пъти по-голям от общинския.

В Капиталовата си програма за 2023 г. Община Шумен е отделила средства в размер на 180 хил. лв. за основен ремонт на сградата, в която се помещава новият ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). От началото на предоставяне на услугата до момента ЯМР е бил ползван от 1300 души.

През 2024 г. Община Шумен също е насочила ресурс от 78 538 лв., който е целеви - за пожароизвестителна система в МБАЛ.

За финансовата 2025 г. в бюджета на Община Шумен бяха заложени и приети от Общинския съвет през м. април 400 хил. лв. за ремонт на детското отделение. Към момента данните на финансовата дирекция на Общината сочат, че вече са изплатени средства за този ремонт в размер на 226 836 лв. След края му на четвъртия етаж на МБАЛ в Шумен ще има съответстващо на най-добрите медицински стандарти детското отделение, в което се лекуват не само деца от Шумен, но и от цялата област. Подкрепата се осъществява солидарно с други общини от областта. Само за настоящата 2025 г. (от януари до юли) през детското отделение са преминали близо 1200 малки пациенти.