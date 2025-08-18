"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пияни шофьори, водач с книжка-менте и кола без табели са „свалени" от пътя в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 17 август, около 18:20 часа в град Добрич е спрян за проверка микробус „Ивеко", управляван от 38-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,79 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 16 август, около 19:25 часа в село Победа при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 33-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 2,65 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 15 август, около 18:30 часа в село Ваклино при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 61-годишен мъж,.водачът представя неистинско свидетелство за управление, издадено от Белгия.

Същия ден около 14:30 часа в село Ловчанци е спрян лек автомобил „Мерцедес" без регистрационни табели. Водачът е 51-годишен мъж. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.