ВиК–Плевен започва сондажи за откриване на вода

ВиК–Плевен започва проучвателни сондажи с цел откриване на нови водоизточници, съобщават от дружеството на официалния си сайт, пише БТА.

Сондажните дейности ще се провеждат в района на помпената станция „Вит", като целта е да се достигне по-дълбок водоносен пласт. Така ще стане възможно осигуряването на допълнителни водни количества за подаване към водоснабдителната мрежа и крайните потребители, допълват от ВиК.

Това е една алтернатива за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и региона, която дружеството предприема като краткосрочна мярка. След като се вземат проби и се установи дали качествата на водата отговарят на нормативната уредба, от ВиК-Плевен ще се изготви предложение до Община Плевен за направа на сондажи за питейна вода в съответния терен.

От дружеството посочват още, че ще окажат съдействие на Университетска болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски" за техния собствен водоизточник, с който разполагат. Така водоснабдяването на болницата ще бъде автономно и ще да могат да се извършват дейностите в здравното заведение, без да зависят от външни фактори.