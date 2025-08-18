25-годишен се разхожда в Добрич с 9,80 грама канабис, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 17 август, около 16:35 часаq в град Добрич е извършена проверка на 25-годишен мъж. В вего е открита суха тревна маса с общо тегло 9,80 грама, реагираща на канабис.

На 16 август, около 01:30 часа пак в град Добрич при проверка на 37-годишен мъж е намерено бяло вещество, реагиращо на амфетамин. Същия ден в Добрич при проверка и на 34-годишна жена е иззето бяло вещество, реагиращо на амфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.