Трима пияни шофьори са арестувани през почивните дни във Варненско

През почивните дни са хванати трима пияни шофьори с над 1,2 промила алкохол в кръвта, съобщиха от полицията във Варна.

Те са на 27, 41 и 55 години. И по трите случая са образувани досъдебни производства. Най-възрастният е бил с най-голямо количество алкохол в кръвта - 2,63 промила. Мъжът е от Дъбравино и е хванат да шофира малко след 23:00 часа в селото, където живее, пише БТА.

Бързо производство е образувано срещу 20-годишна жена от София. При проверката полицаите са установили, че тя шофира след употреба на наркотици - амфетамини и метамфетамин. Жената е спряна в Провадия.