40-годишен е заловен с 2 кг сух канабис в родопско село

Над 2 килограма канабис в смолянското село Петково. Дрогата е открита в частен имот при полицейска операция. Установено е, че 40-годишен мъж държи в къщата си и в прилежаща постройка наркотични вещества без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. При извършеното претърсване и изземване са намерени и иззети различни количества суха растителна маса, реагирала на канабис при полевите тестове, с общо бруто тегло 2180,66 грама.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата продължава под надзора на прокуратурата.