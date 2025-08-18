ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет изгуби мощност и кацна аварийно насред гол...

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21127879 www.24chasa.bg

40-годишен е заловен с 2 кг сух канабис в родопско село

Валентин Хаджиев

[email protected]

988
Канабис Снимка: МВР

Над 2 килограма канабис в смолянското село Петково. Дрогата е открита в частен имот при полицейска операция. Установено е, че 40-годишен мъж държи в къщата си и в прилежаща постройка наркотични вещества без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. При извършеното претърсване и изземване са намерени и иззети различни количества суха растителна маса, реагирала на канабис при полевите тестове, с общо бруто тегло 2180,66 грама.
По случая е образувано досъдебно производство, като работата продължава под надзора на прокуратурата.

Канабис Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини