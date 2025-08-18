Хванаха пиян мъж без книжка на мотопед без регистрация

Продължават действията на служителите от Жандармерията в малките и отдалечени населени места. В събота в ранните часове на деня е задържан 30-годишен мъж село Яребица, управлявал нерегистрирано превозно средство с 1,99 промила алкохол.

При обход в селото е забелязван мотопед без регистрационен номер. Подаден е звуков и светлинен сигнал от служителите за спиране. Водачът не се подчинява и продължава своето движение по черен път в землището на селото. След около 500 м той губи контрол и пада от превозното средство. На място служителите установяват, че водачът е във видимо нетрезво състояние, но няма наранявания. Предложен му е медицински преглед, който той е отказал, пише Нова.

Установена е самоличността му и е направена проба за алкохол. Уредът е отчел 1,99 на 1000. В хода на проверката е изяснено също, че той никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство, а мотопедът никога не е бил регистриран по надлежния ред.

Мъжът е задържан. Работа по случая продължават служители от Районното управление в Дулово.

Няколко часа по-късно, в село Водно, съвместен патрул от жандармеристи от Русе и полицаи от Дулово спират за проверка лек автомобил с търговищка регистрация. На място е установен водачът, мъж на 39 години от с. Водно. В хода на проверката се установява, че той е неправоспособен и никога не е имал шофьорска книжка. Извършена му е проба за алкохол, като уредът е отчел наличието на 0,69 на 1000 в издишвания въздух. Мъжът е отказал да даде кръвна проба. По случая е взето административно отношение от служители на РУ-Дулово. Табелите с регистрационните номера на автомобила са свалени и иззети. Работа по случая продължава.