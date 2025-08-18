ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърците се сърдят – ние и румънците надухме цените...

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21127892 www.24chasa.bg

Задържаха двама за пожара в местността Седми километър край Стара Загора

1872
Щетите от пожара край Стара Загора са значителни. Снимка: Община Стара Загора

Двама мъже на 40 и 39 години са задържани за до 24 часа заради предизвикания от тях пожар в района на местността Седми километър край Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Стара Загора. 

Пожарът вече е овладян, но на терен остават противопожарни екипи, които продължават да потушават отделни огнища. В гасенето участват и доброволци от общинското формирование в Стара Загора.

В 15:10 часа на 17 август в Оперативна дежурна част на Второ Районно управление-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност Черния мост, северозападно от Стара Загора. След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години, при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрасналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите Седми километър, Черният мост и Бобоолу. Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство, посочват от пресцентъра.

Благодарение на бързата реакция на институциите хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от Министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа вчера. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза „Крумово“. Обявено беше частично бедствено положение. 

Щетите от пожара край Стара Загора са значителни. Снимка: Община Стара Загора

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини