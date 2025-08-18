Задържаха двама за пожара в местността Седми километър край Стара Загора

Двама мъже на 40 и 39 години са задържани за до 24 часа заради предизвикания от тях пожар в района на местността Седми километър край Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Пожарът вече е овладян, но на терен остават противопожарни екипи, които продължават да потушават отделни огнища. В гасенето участват и доброволци от общинското формирование в Стара Загора.

В 15:10 часа на 17 август в Оперативна дежурна част на Второ Районно управление-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност Черния мост, северозападно от Стара Загора. След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години, при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрасналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите Седми километър, Черният мост и Бобоолу. Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство, посочват от пресцентъра.

Благодарение на бързата реакция на институциите хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от Министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа вчера. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза „Крумово“. Обявено беше частично бедствено положение.