Кметът на Русе Пенчо Милков ще открие новата сграда на ДГ „Радост" на 21 август

На 21 август /четвъртък/ в 10 ч. кметът на Русе Пенчо Милков ще открие новопостроената сграда на ДГ „Радост" на ул. „Дондуков Корсаков" 3. Модерното детско заведение ще отвори врати на 1 септември и в него ще се обучават 125 деца, съобщават от общинския пресцентър.

На тържествената церемония са поканени областният управител Драгомир Драганов, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, общински съветници и представители на местната и държавна власт. Свои изпълнения ще представят талантливите възпитаници на ДГ „Радост". Водосвет за здраве на децата и екипа на детското заведение ще отслужат свещеници от Русенската света митрополия.

Новопостроената сграда е изпълнена по Национална програма на МОН с общ бюджет от близо 3 500 000 лв. безвъзмездно финансиране и съфинасиране от бюджета на община Русе.