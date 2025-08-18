ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе Пенчо Милков ще открие новата сграда на ДГ „Радост" на 21 август

Кметът на Русе Пенчо Милков ще открие новата сграда на ДГ „Радост" на 21 август

Снимка: Пресцентър на община Русе

На 21 август /четвъртък/ в 10 ч. кметът на Русе Пенчо Милков ще открие новопостроената сграда на ДГ „Радост" на ул. „Дондуков Корсаков" 3. Модерното детско заведение ще отвори врати на 1 септември и в него ще се обучават 125 деца, съобщават от общинския пресцентър.

На тържествената церемония са поканени областният управител Драгомир Драганов, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, общински съветници и представители на местната и държавна власт. Свои изпълнения ще представят талантливите възпитаници на ДГ „Радост". Водосвет за здраве на децата и екипа на детското заведение ще отслужат свещеници от Русенската света митрополия.

Новопостроената сграда е изпълнена по Национална програма на МОН с общ бюджет от близо 3 500 000 лв. безвъзмездно финансиране и съфинасиране от бюджета на община Русе.

Снимка: Пресцентър на община Русе

