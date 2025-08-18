Рецидивист пак се напи и наби жена си в Кюстендил

Рецидивист остава в ареста за упражнено домашно насилие над жената, с която живее и имат две деца.

Районен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на И. И., осъждан, от гр. Кюстендил. Той е привлечен като обвиняем от Районна прокуратура за причиняване на лека телесна повреда, в условията на домашно насилие.

Съдът уважи искането на прокуратурата за вземане на най - тежката мярка за неотклонение – „Задържане под стража". Защитата пледира за по- лека мярка, а обвиняемият отрича да е удрял пострадалата, с която живее на семейни начала и имат две деца.

Най - общият първоначален преглед на доказателствения материал позволява на настоящия съдебен състав да направи обосновано предположение за възможността обвиняемият да е автор на вмененото му деяние. И. И. е привлечен за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 3 години. Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.

В съдебно заседание, обвиняемият заяви, че всяка вечер употребява алкохол, около 200- 250 грама концентрат, което количество, според неговите обяснения не е никакъв проблем. Видно от справката за съдимост, той е осъждан многократно, като голяма част от престъпленията са извършени след употреба на алкохол, пише в мотивите на съдия Мая Миленкова.

Определението, с което по отношение на И. И. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.