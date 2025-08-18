200 000 лв. за ток е спестил заводът за отпадъци на София с новата фотоволтаична система

Резултатите са отчетени за месеците април, май и юни на тази година

Над 200 хил. лв. от бюджета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) са спестени в пролетните месеци, след въвеждането на фотоволтаична инсталация за чиста енергия. През април, май и юни произведената от системата електроенергия е покрила средно 25 на сто от общото потребление на предприятието, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Системата е изградена от 3356 фотоволтаични модула с капацитет от 1862 kWp/час и допринася за постигане на нулев въглероден отпечатък. Това е част от усилията на Столичната община за намаляване на парниковите газове с 30 процента до 2030 г. след присъединяването на столицата към 100-те климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето.

Реформата в СПТО започна още в първите дни от мандата на Васил Терзиев със смяна на директора и възстановяване на всички процеси и договори за реализиране на рециклируеми материали и RDF гориво. В резултат на реформата СПТО устойчиво подобрява производствените и финансовите си показатели в последната година и половина:

Приходите от продажба на рециклируеми материали нараснаха до близо 1,5 млн. лв. през 2024 година или с 195 процента в сравнение с 2023 г.. През 2025 година тези резултати продължават да се подобряват: Над 940 хил. лв. за постъпили в общинския бюджет през първото полугодие на 2025 г., което е с над 5 пъти повече от същия период на 2024 година.

Увеличено е и производството на RDF гориво: близо 51 хил. тона RDF са произведени и изнесени през първите шест месеца на 2025 година, което е с 54 ва сто повече от същия период през 2024 година - в началото на реформата на завода.

Намалява и количеството на депонираните отпадъци. В периода януари-юни 2025 година са депонирани едва малко над 28 хил. тона. Това е с близо 30 на сто по-малко от предходната година и два пъти по-малко 2023 година - при предишното управление на Столична община и СПТО.

Столична община продължава да оптимизира процесите по управление на предприятията на подчинение на кмета на София. В следващите няколко седмици се очаква и в столичния зоопарк да бъде въведена в експлоатация нова фотоволтаична система.