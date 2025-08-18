Обсъждат обявяване на бедствено положение в Плевен заради безводието

Заради безводието в Плевен ще се обсъжда обявяването на бедствено положение. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Валентин Христов, пише БТА.

Положението в града е критично. Режимът на водоподаване е драстичен и търпението на хората преля. Те не издържат на този режим и това безводие, каза още Христов.

Той посочи, че проблемът не е нов и през годините е било пропуснато реализирането на два водни цикъла. Кметът допълни, че от началото на мандата заедно с екипа си работи по намирането на решение, но по време на управлението на служебните кабинети са получавали отговори, че за справяне с проблема е нужна политическа воля. На последната среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която са присъствали и представители на ВиК, са получили уверение, че вече такава политическа воля има. Христов е получил и лично обещание, че на Плевен ще бъде помогнато и финансово.