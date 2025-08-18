Убита е съпругата на полицай в Първомай, наръгана е с нож, прекъсната е артерия (Допълнена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жертвата е счетоводителка, била сама в дома си, мъжът й бил дежурен

Съпругата на служител на МВР е открита мъртва в дома си в град Първомай. Полицията разследва убийство. Извършват се "процесуално-следствени действия" за установяване на извършителите, заявиха лаконично от полицията в Пловдив и отказаха повече подробности.

По информация на "24 часа" убийството е станало през нощта, докато съпругът й е бил дежурен в Районното управление в Първомай. Жената е малко на 40 години и е счетоводителка в детската градина на кв. "Дебър". Името й е Димитрина Грозева, а съпругът й се казва Здравко.

Наръгана е с нож, прекъсната е артерия и жената е починала от острата кръвозагуба.

На страшната гледка се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.

Около жилището, където е станало убийството, гъмжи от полиция.

Жители на "Дебър" са потресени от случилото се. Те описва жертвата като много хубав човек. Предполагат, че извършителите са влезли през нощта в дома, за да извършат обир.

"Дида е много хубаво момиче. Семейството им - също, много добри хора са", коментират хората.

От камерите се виждало как извършителят е с качулка и след това е побегнал в посока към реката.