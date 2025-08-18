ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърците се сърдят – ние и румънците надухме цените...

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21128595 www.24chasa.bg

Най-старият ни морски фар последно ще е отворен за посетители на 18 август (Снимки)

Орлин Цанев

[email protected]

1840
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев

Днес, 18 август 2025 г. е последният ден от инициативата "Ден на отворените врати" на Фар Шабла . Фарът отворен за посетители , като достъпът е свободен срещу представяне на документ за самоличност.

Той е най-старият морски фар по българското черноморско крайбрежие. Със своите 32 m височина е и най-високият фар в страната. Официално е открит в 1857 година, след като е възстановен в 1856 година. Бялата му светлина просветва с честота 20 секунди, като при добра видимост се забелязва от разстояние 17 морски мили

Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев
Фар Шабла е най-старият по черноморското ни крайбрежие Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини