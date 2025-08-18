След шест часа пожарът на сметището в Шишманци е потушен

След близо шест часа борба с огъня пожарът, възникнал на територията на сметището край пловдивското село Шишманци, е потушен. На място остават да дежурят два екипа огнеборци от Пожарната в Пловдив, които ще следят за евентуални повторни запалвания и ще извършват доохлаждане на отделни огнища. Дежурствата на екипите ще продължат до пълното обезопасяване на терена, съобщават от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".