Гърците се сърдят – ние и румънците надухме цените...

След шест часа пожарът на сметището в Шишманци е потушен

24 часа Пловдив онлайн

Огънят е овладян, но дежурни екипи остават на място. Снимка: Пожарната в Пловдив

След близо шест часа борба с огъня пожарът, възникнал на територията на сметището край пловдивското село Шишманци, е потушен. На място остават да дежурят два екипа огнеборци от Пожарната в Пловдив, които ще следят за евентуални повторни запалвания и ще извършват доохлаждане на отделни огнища. Дежурствата на екипите ще продължат до пълното обезопасяване на терена, съобщават от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

