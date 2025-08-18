ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха е мъжът, издирван в Разград след случай ...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21128749 www.24chasa.bg

Пиян младеж заби джипа си в ограда на къща в Перущица

2352
Полиция СНИМКА: 24 часа

Пиян 19-годишен младеж се заби с джип в оградата на къща в Перущица. Инцидентът е станал на кръстовище в града около 6 ч. тази сутрин, предава БНР.

Младият шофьор не е успял да овладее джипа, съобщават от пловдивската полиция.

Пристигналите на място полицаи го тествали за алкохол, като дрегерът отчел над 2 промила. За щастие няма пострадали при инцидента, но по оградата са нанесени материални щети.

Шофьорът е задържан за 24 часа, по случая е образувано бързо производство. Назначени са му кръвни изследвания.

За изминалото денонощие са станали 28 тежки катастрофи в страната. Общо 39 души са ранени.

В София са регистрирани едно тежко и 12 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 416 катастрофи с 26 загинали и 561 ранени. А от началото на годината - 4196 тежки произшествия с 263 жертви и 5182-ма пострадали.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини