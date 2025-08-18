ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха е мъжът, издирван в Разград след случай ...

Жена с АТВ се блъсна в кола в село Бели Осъм, в тежко състояние е

Жена е в тежко състояние след инцидент с АТВ в троянското село Бели Осъм СНИМКА: Архив

38-годишна жена е с тежки наранявания след произшествие с АТВ в село Бели Осъм, община Троян, съобщиха от МВР – Ловеч.

По първоначална информация вчера около 15:30 ч. жената се е движела с АТВ-то си след лек автомобил, когато при изпреварване се е отворил предният капак и тя е загубила контрол над управлението. Последвало съприкосновение с леката кола, вследствие на което 38-годишната жена паднала на пътя и АТВ-то я е наранило. Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние, пише БТА.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и работата продължава.

