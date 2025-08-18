Военни помагат за гасене на пожари в областите Велико Търново и Благоевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военнослужещи от Сухопътните войски отново оказват помощ при погасяването на пожарите в областите Велико Търново и Благоевград и днес, 18 август, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. 21 военнослужещи с 6 единици техника от 59-ти батальон за ядрена, химическа и биологическа защита и екология - Горна Оряховица, под ръководството на майор Димитър Лякимов и лейтенант Борислав Бориславов участват в овладяването на пожара край град Дебелец, област Велико Търново.

Група от 20 военнослужещи от Трето бригадно командване Благоевград за пореден ден участва в гасенето на пожара в Пирин планина.

Действията на военнослужещите са в координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР.