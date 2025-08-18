ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил: Българите да посещават Рилския манастир поне веднъж в годината

Патриарх Даниил

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова българите да посещават поне веднъж в годината Рилския манастир за поклонение. По думите му така всеки един ще отнесе частичка от благодатта, която свети Иван Рилски е придобил за нас.

„Честит празник на всички българи. На днешния ден през 946 г. свети Иван Рилски е придобил Небесното царство в пълнота“, посочи патриархът. По думите му свети Иван Рилски цял живот се е трудил да придобива това царство, да придобива вяра и любов към човеците.

Патриархът подчерта, че за да има траен успех нашето дело, трябва да следваме примера на свети Иван Рилски и да се уповаваме на Бог и на Светеца.

Днес патриарх Даниил отслужи патриаршеска Света литургия в Рилския манастир по случай празника Успение на свети Иван Рилски, пише БТА. 

Патриарх Даниил

