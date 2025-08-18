ДПС предлага НСО вече да не вози хората на президента

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов предлага Националната служба за охрана вече да не вози администрацията на президента. Той е внесъл законопроект за промени в Закона за НСО.

Предложението му е точно един ред и с него се заличава точката, която урежда НСО да "осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на републиката". "Необяснимо защо сред тези дейности е "транспортно осигуряване на администрацията на президента", като това по никакъв начин не попада в обхвата на функциите на НСО, напротив, тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация, принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания", пише Стоянов в мотивите си.

Вече една седмица Стоянов се занимава с темата за охраната и транспорта на Радев, след като миналата неделя кортежът му блокира Варна. Там президентът присъства на церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище. От видео в социалните мрежи се вижда, че кортежът бил от поне 7 черни коли и джипове, придружавани от една полицейска кола и трима полицаи с мотори. Първо Стоянов писа за това във фейсбук, а после изпрати официално запитване до президента защо е бил с толкова много коли и кой е пътувал с него. На събитието във военноморското училище обаче той не беше сам - участие взеха и социалният министър Борислав Гуцанов, и военният Атанас Запрянов, които също се движат с коли на НСО. Възможно е някои от тях да са били част от кортежа, видян от Калин Стоянов.

Официално отговор от президентството няма, нито Радев е отговорил задочно, но в събота, докато отново критикуваше правителството, прехвърли топката за НСО: "Защо поискаха и получиха авансово данъците от банките за 2026 година? Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията? Тези охраняващи са заедно с тях и през всичките им воаяжи в чужбина. Ето това са въпроси, на които се струва да се отгоре, както и разни предстоящи покупки на бензиностанции и т.н.". Той не спомена поименно за кого говори, но навярно става въпрос за лидера на Калин Стоянов - Делян Пеевски, който е виждан с охрана от НСО и други структури.

Според закона за НСО специализиран транспорт в мирно време се осигурява на членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кмета на столицата; бившите шефове на парламента и премиери до четири години след освобождаването им от длъжност, на бившите президенти, администрацията на президента. Всякакъв вид охрана получават държавният глава, премиерът и председателят на Народното събрание.