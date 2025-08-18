Отмениха частичното бедствено положение заради пожар край Стара Загора

Обявеното вчера частичното бедствено положение, което Община Стара Загора обяви заради пожара, възникнал край града, отпада, съобщиха от администрацията.

„Към момента пожарът е потушен - няма активни огнища, няма рискови зони и няма опасност за хората. Теренът е обезопасен и наблюдаван превантивно от компетентните служби “, обобщи ситуацията секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, цитиран от пресцентъра.

Електрозахранването се възстановява поетапно от екипите на EVN, пътната мрежа е проходима. Рано тази сутрин служители на Община Стара Загора са започнали с опис и оценка на нанесените от пожара щети, съобщи директорът на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян Иванов. По негова информация пострадалите сгради са ваканционни жилища, които не се обитават целогодишно. Техните собственици не са поискали настаняване от Община Стара Загора, информират още от администрацията и припомнят, че това беше първият случай, в който градоначалникът Живко Тодоров задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Община Стара Загора призовава гражданите стриктно да спазват противопожарните правила и да не предприемат дейности, които могат да доведат до възникване на нови пожари. Има специална заповед на кмета Живко Тодоров, която забранява поредица от опасни дейности и указва, че пожароопасният сезон ще продължи до 13 ноември 2025 г. Заповедта е публикувана на официалния сайт на Община Стара Загора.

По-рано днес от от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора съобщиха, че двама мъже, предизвикали пожара в местността Седми километър край Стара Загора, са задържани за срок до 24 часа, пише БТА.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа вчера. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза „Крумово“.