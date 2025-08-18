Вижте къщата с жестокото убийство на полицейската жена в Първомай (Снимки)

Съседи изключват екзекуцията да е заради мъжа й, защото като полицай той не се заяждал с хората

В абсолютен шок са съседите на убитата Димитрина Грозева, съпруга на полицая от Първомай Здравко Грозев. По думите им тя е намушкана във врата и от кръвозагуба е издъхнала. Хората гадаят каква е причината, за да се стигне до екзекуцията на "тази иначе добра жена". Тя е на 43 г. и работи като счетоводител в детската градина в кв. "Дебър".

Синът й открива безжизненото тяло на майка си около 2 часа през нощта, прибирайки се вкъщи. В това време баща му бил дежурен в Районното управление в Първомай.

"Не е за вярване", каза жена от кв. "Дебър" пред "24 часа". Хората се питат каква е причината. Те изтъкват, че семейството е състоятелно. Бащата на Дида бил майстор на покриви и изкарвал добри пари. Тя и съпругът й работят, но в същото време имат две големи деца - синът е на 18 г., а дъщерята е студентка.

"Като човек Дида е много скромна и добра. Никога не е създавала проблеми. Не можем да допуснем, че някой й е имал зъб, за да посегне на живота й", казват дебърци.

Те изключват екзекуцията да е и заради мъжа й, защото като полицай той не се заяждал с хората.

Една от версиите, по които се работи, е обир. Извършителят бил с качулка, който, излизайки посреднощ от дома на жертвата, е побегнал към реката.