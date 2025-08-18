Задържаха мъжа, издирван в Разград след случай на домашно насилие

Задържан е мъжът, който се издирваше от полицията в Разград след случай на домашно насилие, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Той е установен и е задържан в сградата на Районното управление в Лозница. За мъжът, който е родом от търговищкото село Лиляк, е издадена заповед за задържане от 8:30 ч. тази сутрин, каза Георгиева.

Вчера около 6:30 ч. в Районното управление в Лозница е подаден сигнал от 73-годишен мъж от село Студенец, който обяснил, че мъжът, с когото 50-годишната му дъщеря живее на семейни начала, в явно нетрезво състояние счупил прозореца на стаята му, отправял обидни, вулгарни думи и заплахи за убийство, като насочил вила с острата част към него. Предприети бяха действия за установяването на извършителя.