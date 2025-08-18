Криминално проявен е задържан за пожар в село Радуил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминално проявен мъж от самоковското село Радуил е задържан като заподозрян за причиняването на пожар край населеното място, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара, който обхванал района в близост до къщите от източната страна на селото, е подаден около 17:10 ч. на 15 август.

Огънят се разпрострял в няколко поземлени имота, но бил потушен с общите усилия на огнеборци, служители на НП „Рила" и местни жители.

Няма материални щети или пострадали.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.