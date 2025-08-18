Извозиха 340 тона отпадъци от "Столипиново" за 6 дни

„Чистота" провежда мащабно хигиенизиране на квартал „Столипиново", съобщи директорът на предприятието инж. Десислава Георгиева. Тя допълни, че по време на акцията, в която участва специализирана техника, за 6 дни са извозени близо 340 тона отпадъци. Премахнати са нерегламентирани сметища от улиците „Прохлада", „Батак", „Крайна", „Крайречна", „Възход", „Пламък", „Варвара", „Ландос", както и в зоните около пазара, ОУ „Пенчо Славейков" и СУ „Найден Геров".

„Почистването на квартала е част от нашите регулярни усилия за поддържане на чиста и здравословна среда за всички пловдивчани", посочи инж. Георгиева. Тя припомни, че поддържането на чистотата е обща отговорност и апелира към хората от „Столипиново" да проявяват повече активност в тази насока.

„Общинското предприятие ще продължи да изпълнява ангажиментите си, но очаквам и по-голяма ангажираност от жителите на „Столипиново" при опазването на околната среда. Само със сътрудничество и взаимно уважение можем да постигнем трайна промяна и да поддържаме квартала чист и подреден", допълни директорът на ОП „Чистота".