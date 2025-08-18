Районната прокуратура привлече като обвиняеми двама мъже за причиняване на палеж по непредпазливост в землището на Стара Загора

Двамата са строители, наложена им е мярка за неотклонение "парична гаранция"

Днес, 18 август 2025 г., Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми А.Г., на 41 г., и С.Г., на 39 г., за това, че на 17 август 2025 г. в землището на село Малка Верея, община Стара Загора, и в землището на град Стара Загора, всеки от тях, по непредпазливост е запалил имущество със значителна стойност, съобщиха от държавното обвинение.

На 17 август 2025 г., около 15 ч., е бил получен сигнал за възникнал пожар в местността Черният мост в землището на Стара Загора. На място е установено, че А.Г. и С.Г. извършвали строително-ремонтни дейности в двор на къща и при работа с машина тип „флекс" възникнали искри, които възпламенили намиращите се наблизо сухи треви. Вследствие на атмосферните условия – силен вятър, огънят се е разпространил и обхванал къщи, стопански постройки, храсти и дървета в местностите Седми километър, Черният мост и Бобоолу.

На място са пристигнали противопожарни екипи, които локализирали огъня. Няма пострадали хора.

Спрямо двамата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер от по 4000 лева, за всеки един от тях. По делото се провеждат действия по разследването - разпити на свидетели, първоначален оглед на местопроизшествие. Активните действия по събиране на доказателства под ръководството на прокурор от Районна прокуратура-Стара Загора продължават. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза. Срокът за разследване е двумесечен.

Съгласно чл.331 ал.3 вр.с ал.1 от Наказателния кодекс, за престъплението, по което е подигнато обвинението, се предвижда наказание „лишаване от свобода" до пет години.