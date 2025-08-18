Тежка катастрофа до Пловдив, режат ламарини да извадят шофьора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежък пътен инцидент е станал по пътя за село Скутаре този следобед в отсечката от Скобелева майка към селото, съобщават очевидци. Катастрофата е отпреди час, а десетки водачи са били заприщени като в капан.

На място са пристигнали линейка, полиция и пожарна, като огнеборците са рязали ламарини, за да извадят заклещения шофьор в колата. Няма подробности какво е състоянието му.

Всеки ден катастрофи, избихме се, коментират хората в социалните мрежи.

Към този момент движението по околовръстния път, където е инцидентът, вече се пуска.