Обвиниха в 32 престъпления сина на норвежката прин...

Виктор, който се вряза в автобус и уби човек, взел листовките от втория път

Виктор с белезници и по болнични дрехи в съда Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Приключила е проверката на автошколата, в която се е обучавал 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" не са установили нарушения. Според данните, събрани от фирмата, Илиев е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая" сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан, съобщава Нова тв.

В ранните часове в петък 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. В неделя Софийският градски съд остави Виктор в ареста.

Виктор с белезници и по болнични дрехи в съда

