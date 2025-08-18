Оперираха едно от момичетата, пострадало в катастрофата с Виктор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Едно от момичетата, пътували в колата на Виктор, който се вряза в автобус, е било оперирано успешно. Това съобщиха от пресцентъра на университетската болница "Пирогов".

Травматологичният екип на доц. Рашков извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката.

Тя остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на "Пирогов".

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1:56 часа в петък. При инцидента загина сирийски лекар, а шестима други бяха тежко ранени - двамата шофьори и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който единствен се размина с минимални травми.