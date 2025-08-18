ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отпускат над 168 000 лв. за компенсиране на земеде...

Прокуратурата в Бургас иска 18-годишния Никола да бъде задържан, а не да е под домашен арест

Водачът на АТВ-то Никола Бургазлиев.

Районна прокуратура-Бургас протестира определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка за неотклонение „домашен арест" по отношение на Никола Бургазлиев, който помете шестима пешеходци в Слънчев Бряг с АТВ. Майка и дете продължават да са в критично състояние в болницата.

В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка „домашен арест" следва да бъде изменена в „задържане по стража".

Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци. Случаят е квалифициран като особено тежък. 

Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22 август.

Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.

