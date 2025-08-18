ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отпускат над 168 000 лв. за компенсиране на земеде...

Изписаха двете момиченца, пострадали при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“

Лекар. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Остава тежко състоянието на 35-годишната жена от Пловдив и 4-годишното момченце, блъснати на 14 август, на тротоар в Слънчев бряг от АТВ. Пострада тежко и служител от близкия хотел, в който е спряло превозното средство. То е управлявано от Никола Бургазлиев, 18-годишен водач, който е с книжка за правоуправление от месец май. Той беше пуснат под „домашен арест" от Районния съд в Несебър.

Изписани са от болницата двете момиченца, които също бяха пометени от превозното средство. Те са на 6 и 12 години. Тяхното възстановяване продължава в домашни условия, каза за БНР Бургас баща им Юлиян Здравков.

„Днес и втората ми дъщеря я изписаха от болницата. Състоянието на племенника ми остава тежко. Снаха ми е получавала гърчове, това е по информация от 17 часа вчера, нямаме по-нови данни.

В петък роднини на пострадалите се събират на мирен протест пред Съдебната палата в Бургас. Той е предвиден за 12 часа.

Исканията са им за справедлива присъда и за промяна на мярката за неотклонение на 18–годишния водач, който е причинил тежкия инцидент в Слънчев бряг, да бъде променена от „домашен арест" в „задържане под стража".

