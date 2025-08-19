Чудо! Морето ни чисто като от пощенска картичка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пречиствателните станции и природен феномен направиха водата да изглежда изумрудена

Случаите на замърсяване по Южното Черноморие драстично са намалели

Туристите, които посетиха Южното Черноморие това лято, масово остават с едно и също впечатление - морската вода е прозрачно чиста. С малки изключения от Обзор до Синеморец летовниците я сравняват с гръцкото море. Хората масово коментират, че чак толкова изумрудено у нас не е изглеждало - наситено синьо като на пощенска картичка.

Причините са две

Първата са пречиствателните станции, изградени през последните години. Работата им вече дава резултат, а тръбите с фекалии са спомен от недалечното минало.

Почти не останаха селища без такива съоръжения или поне се броят на пръстите на едната ръка: Ахтопол, Варвара и Синеморец, където има само колектори за отпадни води. Но все пак и там няма промишленост, поради което и водата не е особено замърсена. Затова и близките плажове Бутамята и Силистар са станали нарицателни за райски с чистата си вода и привличат все повече туристи.

Последната придобивка е реконструираната пречиствателна станция “Ясна поляна” край Приморско, в която бяха инвестирани 22 млн. лева.

“Инвестициите в пречиствателните станции по Българското Черноморие вече се отплащат

Навсякъде водата е изключително чиста и годна за къпане”, коментира пред “24 часа” шефът на РЗИ - Бургас, д-р Георги Паздеров. Здравната инспекция прави всяка година замервания на водите преди и по време на сезона. И през юли, и през август не са открити никакви отклонения от нормите по Южното Черноморие.

В края на юни доклад на Европейската агенция по околна среда нареди Приморско по качество на водите за къпане на второ място след Кипър. Като цяла България събра 97,9% одобрение по този показател, на което и българите не повярваха, свикнали да издигат на пиедестал морето в Гърция.

Кметът на Приморско Иван Гайков Снимка: 24 часа архив

“Това е изключително високо признание, което ни кара да се чувстваме горди, но същевременно и ни задължава да полагаме неимоверни усилия за опазване и съхраняване на нашите природни дадености. В Приморско нямаме индустриални паркове и промишлени замърсители, което, съчетано с една от най-модерните пречиствателни станции, вероятно дава този ефект”, коментира кметът на Приморско Иван Гайков. И припомня, че 40% от територията на общината са защитени зони.

“Бил съм на много места по морето, но тук водата е наистина много чиста”, казва спасителят Румен Боев от Южния плаж в Приморско.

Открай време чиста като сълза е и водата на ивицата Перла пред бившата резиденция на Тодор Живков.

За най-чисто по българското крайбрежие обаче се смята морето на Маслен нос. Преди няколко месеца от “Грийнпийс” дори

поискаха да обявят този район за морски резерват,

което означава да бъде забранено на всякакви плавателни съдове, дори на рибарски лодки, да преминават през него. Срещу тази идея обаче скочиха морските кметове и бизнесът.

“Винаги сме знаели, че е чисто морето, но трябваше да ни го кажат отвън, за да повярваме”, коментира хотелиерът Валентин Георгиев.

Здравко Василев, първият победител в “Биг Брадър”, развива теорията, че неслучайно от години срещу морския туризъм в България се води негативна кампания, която е в полза на южната ни съседка.

Дори в Поморие, което е само на 20 км от индустриалния център Бургас, водата е кристално бистра. Местните измерват чистотата с прост метод - ако на метър и двадесет сантиметра дълбочина си видиш стъпалата, значи е окей.

Пречиствателните станции са важни, но има и друго обяснение за чистото море и това е природен феномен, казва кметът на Царево Марин Киров. Според него

студената пролет и по-късно настъпилите горещини са си казали думата

“Колкото е по-студена водата, толкова по-чисто е морето, защото се забавя цъфтежът на планктона и водораслите”, обясни пред “24 часа” Киров.

И съобщи за друг природен феномен преди две седмици – за известно време температурата на повърхността на водата се понижила от 27 на 16 градуса.

Каквито и да са причините за чистото море, факт е, че това лято за първи път син флаг получава Синеморец, където няма пречиствателна станция.

“Проектите за Синеморец и Варвара са готови и наесен ще кандидатстваме за финансиране по ПУДОС. За Варвара парите са заложени по плана за възстановяване и устойчивост”, обясни царевският кмет.

“Морето ще става още по-чисто, работата на пречиствателните станции дава резултат, а се повиши и екокултурата на българина.

Никой хотелиер вече не използва морето като септична яма”,

коментира шефът на РИОСВ - Бургас, Павел Маринов. Уточнява, че с всяка изминала година сериозните нарушения със замърсяване на морето намалявали.

“Продължаваме да имаме сигнали, но не са такива драстични случаите. При хотелите вече даваме разрешение само за заустване на отпадни води в безоточни ями, които периодично се почистват и после боклуците се извозват до пречиствателна станция”, обясни Маринов.

Признанието за чистото море има и друго измерение. Тази година плажовете със син флаг в България се увеличиха на 30, което е с 8 повече в сравнение с миналата година.