Задържаха нелегалните мигранти, които катастрофираха с микробус край Божаново

В 12.30 часа на 18 август е получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на село Божаново, община Шабла. След последване от полицейски екипи миниван „Мицубиши" с чужда регистрация самокатастрофира. В атомобила са пътували шестима чужди граждани. В инцидента един е загинал на място, двама са ранени. Петимата са транспортирани в болницата в Добрич.

„Около 11,30 ч.на 18 август е подаден сигнал от дежурен екип на АПИ за автомобил, който не спира на подаден от тях сигнал. Подава се информация за движението на автомобила. Впоследствие от екипи на Областната дирекция на МВР-Добрич, организират проследяването му. От екип на Граничното полицейско управление в Ген. Тошево са направени заграждения на ГКПП „Дуранкулак" с цел автомобилът да не напусне страната без направена проверка. Предполага, че в колата пътуват незаконни мигранти. Екип на Граничното полицейско управление в Каварна около 13,10 ч. забелязва на главния път автомобила, въпреки че шофьорът се опитва да се скрие зад голям камион. Започва преследване със светлинен и звуков сигнал. Колата продължава да се движи много опасно, като на разклона за село Крапец, около село Божаново отбива от пътя, увеличава скоростта и самокатастрофира. Един от пътниците загива на място", каза главен инспектор Галин Петков, началник на Гранично полицейски управление-Каварна.

„Установени са 6 лица в автомобила. Сирийски гражданин вероятно е каналджията, другите са от Египет. Автомобилът е с гръцка регистрация. Служителите на АПИ подават сигнала близо край Каспичан. Гонката започва от Шабла, задействана е процедура за неспиране на автомобил", добавя Петков.

Всички в автомобила са в тежко състояние, настанени са в болницата в Добрич. „Трудна беше комуникацията с пострадалите. Те не говорят български. Екипът се е опитал на английски. Само сириецът казал откъде са пътуващите в автомобила, предполага се, че са тръгнали от Гърция", добави той. „Образувано е следствено дело, ще се вземат пръстови отпечатъци, ще се установявят кои са лицата. Ако са подали документи за закрила в друга държава, ще бъдат екстрадирани там", каза още Петков.