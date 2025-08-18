ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подозират румънец в сексуално насилие над 6-годишн...

Задържаха убиеца на жената на полицая от Първомай

Димитър Мартинов

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Задържан е убиецът на жената в Първомай, чийто съпруг е полицай, научи "24 часа" от важен човек в МВР. Той е бил арестуван преди около 2 часа.

Мъжът влязъл снощи в къщата на семейството, докато криминалистът бил на работа. Бил маскиран става ясно от записи на камери. Убил жената с нож, след което избягал.

Съпругата на полицая е малко над 40 години и е счетоводителка в детската градина на кв. "Дебър". Името й е Димитрина Грозева, а съпругът й се казва Здравко.

Наръгана е с нож, прекъсната е артерия и жената е починала от острата кръвозагуба.

На страшната гледка се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

