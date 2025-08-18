Почина музикантът проф. Венцеслав Николов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С дълбока тъга научихме, че ни напусна проф. Венцеслав Николов – музикант, преподавател и духовен водач на поколения творци, съобщиха от Министерството на културата (МК).

„Загубата на проф. Николов е тежка не само за българската музикална общност, но и за световната. Отиде си един голям артист, чието дело и личност ще продължат да вдъхновяват“, посочват от МК.

„Делото на проф. Венцеслав Николов оставя ярка следа в българската култура – светъл пример за всеотдайност към изкуството и към младите поколения“, добавят те.

Екипът на Министерството на културата поднася най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели.

Проф. Венцеслав Николов беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Националната музикална академия на 27 април 2024 г., а през юни тази година проф. Венцеслав Николов представи книгата си „Викът на улулицата“ с концерт.

Проф. Венцеслав Николов e роден в Русе през 1943 г. Първите си концерти изнася 14-годишен, на 23 години е дебютът му със Софийската филхармония в премиерното за България изпълнение на Концерт номер 1 от Шостакович под палката на Добрин Петков. Развива интензивна концертна дейност - солист е на симфонични оркестри, изнася камерни концерти, концертни турнета из цяла Европа, Северна и Централна Америка.

Освен виолончелист и диригент, той е професор по камерна музика в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", педагог, писател белетрист, ерудит. Репертоарът му обхваща над 400 произведения от класиката до съвременността - от виолончелови концерти до виртуозни миниатюри. Множество съвременни композитори са му посветили свои творби. Създател е на лятната академия на остров Фьор в Северно море, води курсове и семинари в Баден-Баден, в Швейцария, Италия, САЩ, както и майсторски класове в България. Автор е на над десет книги.