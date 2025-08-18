ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подозират румънец в сексуално насилие над 6-годишн...

Кола се обърна край Владая

Снимка: Велизар Чакалов, фейсбук

Автомобил се обърна след караулката на Владая посока Перник. На мястото има и полицаи, става ясно от социалните мрежи.

Очаквайте подробности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Велизар Чакалов, фейсбук

