Идея: децата в Русе да учат румънски – ще помогне на бизнеса

Депутат предлага пилотна програма от догодина, МОН подкрепя, ако има желаещи

Децата в Русе да започнат да учат румънски като втори чужд език в училище и така да са полезни за бизнеса в региона. Тази идея лансира пред министъра на образованието Красимир Вълчев депутатът от “Демократична България” Иван Белчев, избран от Русе.

Той предлага да се направи анализ на необходимостта от румънскоезични кадри в региона, който да се изготви с участието на браншови организации и местния бизнес като Българо-румънската търговска камара, Русенската търговско-индустриална камара, асоциация “Еврорегион Данубис” и други. След това да се разработи пилотна програма за въвеждане на румънски като втори чужд език в поне две училища, като се

използва опитът на езиковите гимназии

За да стане по-лесно въвеждането на новия език, той предлага българската страна да осигури съвместни инициативи с румънското министерство на образованието, особено за обучението на учители и предоставянето на учебници и съвременни учебни ресурси.

“Въвеждането на румънски език като втори чужд език в училищата като пилотен проект в Русе ще отговори на нуждите на бизнеса, ще подобри конкурентоспособността на младите хора и

ще насърчи културния обмен между двете страни”,

обосновава се депутатът. Според него пилотната програма може да започне още от по-следващата учебна година - 2026/2027 г. Още повече че догодина България ще поеме за втори път председателството на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, и то под мотото “Свързани региони, повече сплотеност: По-силен Дунав за всички”.

Ако някое русенско училище предложи за утвърждаване прием на паралелки с изучаване на румънски, МОН ще го подкрепи, уверява министър Вълчев в отговора си до депутата. Той допълва, че ако се въведе румънски в гимназията, зрелостниците ще могат да се явяват и на такава матура. Иначе

в самото министерство засега нямат такива планове

Учители има къде да се обучават - в Софийския университет има румънска филология с възможност за педагогически модул. За следващата академична година са обявени 10 места за държавна поръчка и две места за платено обучение. Другата възможност е желаещите да учат педагогика на обучението по български и румънски език във филиала на Русенския университет в Силистра.

В момента у нас езикът на северните ни съседи се учи само в едно училище - Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език “Михай Еминеску” в София, така че МОН вече има разработени учебни програми за достигане на ниво В2. В тях е заложено, че обучението преминава в четири модула: устно общуване, писмено общуване, езикът чрез литературата и култура и междукултурно общуване. В тях учениците усвояват да четат, пишат и говорят на румънски, но учат също и за историята на страна, празниците и традициите, литература на известни местни автори, както и за съвременната държава и медии.

За общообразователната подготовка утвърдените учебни програми и учебници са по английски, френски, немски, руски, испански и италиански език. Отделно програми и учебници за специализирани езикови гимназии или за училища със съответните паралелки има и за португалски, латински, китайски, румънски, иврит, турски, арабски, корейски и японски език.

В момента в МОН се обсъждат намаляване на часовете по чужд език и увеличаване на тези по математика и природни науки. Конкретно за езиковите гимназии се предлага часовете за осмокласниците - т.нар. подгответа, от 18 да паднат на 16.