НСО да не вози вече хората на Румен Радев, иска ДПС, след като кортежът му блокира Варна (Обзор)

Бивш МВР шеф внесе законопроект за промени в службата дни след като премиерът Желязков настоя “да балансират” президента

НСО да не вози вече хората на президента, предлагат от “ДПС - Ново начало”, след като в неделя кортежът на Румен Радев блокира Варна. Бившият МВР министър и настоящ депутат от ДПС-НН Калин Стоянов внесе предложение в парламента в понеделник за промени в Закона за НСО, така че да отпадне точката, че службата ще вози и администрацията на президента.

Калин Стоянов

Стоянов подхвана темата още миналата седмица, след като на видеа в социалните мрежи се видя, че Радев обикаля Варна със седем черни коли и джипове, придружавани от полицейски автомобил и трима полицаи с мотори. В морската столица президентът присъства на церемония във Висшето военноморско училище заедно със социалния министър Борислав Гуцанов, който също се движи с кола на НСО. Възможно е той или друг важен гост да са били част от кортежа.

Бившият МВР шеф и настоящ депутат от ДПС първо писа във фейсбук, после изпрати официално запитване през Народното събрание до президентството, но оттам не са задължени да му отговорят. Така засега официален отговор няма, нито Радев е коментирал темата. Но в събота, докато критикуваше правителството, държавният глава прехвърли топката за охраната, без да говори с имена: “Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията? Тези охраняващи са заедно с тях и през всичките им воаяжи в чужбина. Ето това са въпроси, на които си струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанции и т.н.”.

Румен Радев

По принцип администрацията на президента не се вози с коли на НСО, според закона го правят за осъществяване на дейността им - т.е. ако президентът е на официално събитие някъде, хората от екипа му също се возят с колите на НСО дотам, не с обществения транспорт. Това именно иска да отмени от закона Калин Стоянов, но предложените от него промени ще се гледат най-рано наесен.

През годините пък неведнъж е имало скандали около дейността на службата - кой и защо пази и как се решава да се назначи охрана на човек, на когото по принцип не се полага такава. Така или иначе списъкът с охранявани лица е доста широк. Пълна охрана и транспорт получават само тримата най-висши държавници - председателят на Народното събрание, президентът и премиерът, с коли и гардове са също вицепрезидентът и главният прокурор. Освен това право на кола и шофьор от НСО имат широк кръг хора: членовете на Министерския съвет и Конституционния съд, зам.-шефовете на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата; бившите шефове на парламента и премиери до 4 г. след освобождаването им от длъжност, както и бившите президенти. Няма публична информация на колко души е назначена допълнителна охрана. Например през януари 2023 г. НСО свали охраната на Кирил Петков, а през април 2024 г. стана ясно, че му я е върнала заради заплахи за живота му. Бюджетът на службата за 2025 г. е 96 млн. лева.

Предложението на Калин Стоянов идва и дни след като в сряда премиерът Росен Желязков поиска парламентът да върне баланса между институциите със закон. Той не навлезе в подробности, но стана ясно, че иска да се намери начин Радев да не блокира ключови назначения на кабинета като шефа на ДАНС, главния секретар на МВР и посланиците в чужбина. Това може да стане или чрез промени в конституцията, за които едва ли има мнозинство, или чрез промени на процедурите по попълване на висшите длъжности със смесена отговорност на премиера и правителството. При втория вариант може да стане или чрез махане на ролята на президента (в момента ги назначава с указ), или чрез поставяне на конкретни срокове за вземане на решение, каквито сега няма.