Трактористът, обвинен за един от пожарите край Стара Загора, се хвалил как е подпалил 7 огнища (Обзор)

До 5 г. затвор грози двама строителни работници, заради чиято немарливост изгоряха 300 дка растителност и 18 стопански постройки и вили

Трима са задържани и обвинени като причинители на двата по-големи пожара в област Стара Загора от последните дни. Но двата случая са съвсем различни.

За пожара от неделя, който унищожи около 300 декара храсти и дървета и 18 стопански постройки, включително и вили, в местностите Черният мост, 7-и километър и Бобоолу край Стара Загора, под отговорност са подведени двама строителни работници. Според прокуратурата, А. Г., на 41 г., и С. Г., на 39 г., по непредпазливост запалили имущество със значителна стойност.

Те били наети в неделя да ремонтират къща в съседното село Малка Верея. Рязали тръби с флекс, а искрите подпалили треви в двора на къщата. От там силният вятър прехвърлил пламъците в съседното землище, където е една от вилните зони на града.

При пожара няма пострадали хора, тъй като всички бяха евакурани навреме от пожарникари, полицаи и доброволци.

Изгоряха обаче домашни животни, най-вече кучета, които в суматохата останали вързани.

Огненият ад е оставил апокалиптична картина.

Още в неделя пожарът бе локализиран, а в понеделник общината отмени частичното бедствено положение. Щетите тепърва ще се уточняват.

В понеделник съдът определи мярка за неотклонине “парична гаранция” в размер на 4 хиляди лева на всеки от двамата обвиняеми. Грози ги затвор 5 години.

Различен е случаят с 29-годишния тракторист от гълъбовското село Главан. Той е с мярка “задържане под стража” по обвинение за умишлен палеж на 29 юли през нощта. Беше задържан за 24 часа и освободен, за да бъде арестуван отново и обвинен на 8 август за умишлен палеж. За него прокуратурата казва, че е събрала доказателства, включително и от свидетелски показания, че около 1 часа през нощта на 29 юли в компанията на други хора се е движел с кола между селата Мъдрец и Главан,

палел напоени с масло парчета от текстил

и ги изхвърлял от прозореца в канавката. Бил употребил и алкохол. Предизвикал е 7 огнища, от които тръгва пожарът, който през онази нощ унищожи суха растителност и храсти, широколистни дървета и ниви с люцерна в землищата на двете съседни села. Какви са мотивите на младия мъж за палежа, не е ясно, но той се хвалел на познати с “подвига” си. Заради сложната ситуация тогава бе активирана системата БГ Алърт, както това се случи и тази неделя заради пламъците край Стара Загора.

За задържания се знае, че е криминално проявен и работи като механизатор в бригадата на село Мъдрец. По ирония на съдбата му били поверили да кара водоноската.