Виктор, който се вряза в автобус, взел листовките от втория опит (Обзор)

Попълнил ги на таблет в т.нар. бяла стая

21-годишният Виктор Илиев, който в ранните часове в петък причини зверска катастрофа в София с един загинал и шестима ранени, е взел листовките от втория опит. Това показа проверката на автошколата, където младежът се обучавал на кормуване. Нарушения не били открити. Той изкарал шофьорския курс в автошколата ЕТ “Николай Начев”. Получил книжката на 1 август т.г. и оттогава до деня на катастрофата натрупал шест фиша. Младежът имал общо 14 нарушения, като част от тях дори направени, преди да получи свидетелството за управление на автомобил.

Според данните, събрани от фирмата, Виктор Илиев изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит минал нормално, а листовките решавал на таблет в т.нар бяла стая сам. Взел теоретичната част от втория опит на 24 март, след като десет дни преди това, на 13 март, бил скъсан.

Въпреки че Виктор се води възпитаник на Професионалната гимназия по транспорт, той не е получил книжка като ученик, защото първо започнал вечерно, после минал на самостоятелна форма на обучение. Накрая заради три поредни пропуснати сесии напуснал училище.

Едно от момичетата, пътувало в злополучното ауди, шофирано от Виктор, беше оперирано в понеделник в “Пирогов”. Според информация от болницата се налагат поредица от интервенции. Също в понеделник беше опериран и кондукторът, пътувал в автобуса. Състоянието на шофьора на рейса, който е настанен във ВМА, обаче продължава да бъде тежко. Други двама от ранените били изписани за домашно лечение.

В неделя Софийският градски съд остави в ареста младежа. Той пък поиска да бъде “помилван”. По време на мярката стана ясно, че двама от неговите спътници го молели да намали скоростта. Виктор летял на червено и със скорост между 170 и 200 км/ч. Тепърва експертиза обаче ще показва каква е реалната скрост, която при всички положения ще се окаже много по-висока от позволената. При жестокия сблъсък на място почина лекар от Сирия, който бил единственият пътник в автобуса.

Според последните промени в Наказателния кодекс младежът може да получи между 10 и 15 години затвор.

