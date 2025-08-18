Мъж с качулка уби жена на полицай в Първомай, съсед чул оглушителен писък през нощта (Обзор)

Тялото на намушканата Димитрина открил синът ѝ - не е ясно той ли е извикал, или майка му, виждайки нападателя си

Само след часове извършителят беше задържан

Оглушителен писък събудил между 2 и 3 часа през нощта на 18 август мъж, който живее на ул. “Богомил” в първомайския квартал “Дебър”.

Не разбрал какво става, но сутринта научил, че е убита съседката му Димитрина - съпруга на полицая от местното районно Здравко Грозев. Тялото на жената било открито от 18-годишния им син Атанас, който се прибрал през нощта.

“И още не знам какво чух - дали Дида е извикала, като е видяла нападателя си, или ужасената реакция на момчето”, обясни комшията пред “24 часа”.

Във фаталната нощ 45-годишната Димитрина Грозева

била сама в къщата – съпругът ѝ бил

на дежурство, дъщерята в семейството е студентка в Пловдив, а синът се върнал у дома в малките часове. Официална информация от полицията и прокуратурата няма, но се предполага, че крадец е влязъл в къщата и е намушкал жената, която го видяла. В късния следобед в понеделник стана ясно, че е задържан предполагаемият извършител. От МВР продължаваха да бъдат лаконични. Стана известно обаче, че има записи от камери, които засекли влизането на мъжа. На тях се виждало, че е с качулка и бяга към река Мечка.

Нападателят засегнал с нож артерия и жената починала от острата загуба на кръв, като по първоначални данни раната е във врата.

Димитрина и Здравко били добро и задружно семейство

“Много добра и разбрана жена. От вкъщи на работа и от работа вкъщи. Никога не сме чули нещо лошо за нея”, описа Димитрина нейна позната. Грозева е работела в административно-счетоводния отдел на детската градина в кв. “Дебър”. Съпругът ѝ допълвал доходите си на полицай с работа в строителството. Като служител на реда бил точен и коректен, не се заяждал с хората, затова и в Първомай не вярват, че убийството може да е отмъщение за дейността му като полицай.