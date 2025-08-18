ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски поиска властта да обяви война на “ле...

Нова катастрофа с тир край Телиш, където загина Сияна

Нова катастрофа с тир е станала на път I-3 край Телиш Снимка: Фейсбук/ European Center for Transport Policies

Нова катастрофа с тир е станала на път I-3 между Горни Дъбник и Телиш в района на "Лавров Парк". За това съобщават от Европейския център за транспортни политики на официалната си фейсбук страница.

Пътната настилка е мокра, след като преваля в региона и вероятно това е причината за инцидента.

Инцидентът се е разминал без пострадали.

Пътят е затворен и в двете посоки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

🌧️🚚Поредно ПТП на път I-3 между Горни Дъбник и Телиш в района на “Лавров Парк”. 🚨За щастие без ранени и загинали. Пътят е затворен и в двете посоки. #ПазиЖивота #КарайВнимателно #ПътнаБезопасност #БезРискове

Posted by European Center for Transport Policies on Monday 18 August 2025

