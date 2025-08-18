Мария Филипова - от потребителите към защита на всички права на хората и част от късия списък за служебни премиери (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма индикации засега кой ще поеме комисията, която бъдещият зам.-омбудсман оглавява

40-годишната юристка спечелила с дипломи и опит, ще работи и за широка кампания за еврото

Мария Филипова официално е името за заместник-омбудсмана и последно попълнение в т.нар. домова книга за служебни премиери. При предсрочни парламентарни избори президентът Румен Радев ще трябва да има предвид за поста и настоящата председателка на Комисията за защита на потребителите.

Тя е класирана първа след изслушването

на трите кандидатки за заместник на омбудсмана. Те се явиха миналия четвъртък пред Велислава Делчева и специална комисия по оценяването, в която влизат юристи от консултативния съвет към обществения защитник.

Филипова има 15 точки, Марина Кисьова де Хеус - предложение на фондация “Екатерина Каравелова” - 13, а издигната от Националната мрежа за децата Деница Димитрова - 12 точки.

Така Велислава Делчева внесе в парламента предложение депутатите да изберат Мария Филипова за зам.-омбудсман. От официалното съобщение става ясно, че тежест за избора са разнообразните квалификации и опит на Филипова - завършила е право в УНСС, специализации по оценка на въздействието на законодателството и публичните политики, прилагане на правото на ЕС в България, правна уредба и прилагане на ГПК, специфика на междукултурните комуникации и др.

40-годишната юристка вече е заемала висши длъжности - експерт в Министерството на правосъдието, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем е и шеф на тази за защита на потребителите.

Постът на председател на КЗП ще бъде овакантен

в момент, когато комисията получава допълнителни правомощия във връзка с приемането на еврото

Последните промени на закона за въвеждането му в България дадоха възможност на комисията да налага глоби като процент от оборота.

Досега те бяха в абсолютни суми, като максималната от 50 хил. лева е за лъжливи промоции и неправилни етикети. За подобно нарушение на закона комисията вече ще налага санкции до 1% от оборота на фирмата, което при големите вериги означава стотици хиляди левове.

Очаква се парламентът да гласува тези промени в закона за еврото веднага след ваканцията си, която приключи на 3 септември. Пакетът включва и закон за агрохранителната верига, в който на КЗП се разписва право да проверява дали всички по веригата на продукта - от земеделските производители до щанда, спазват ограничението за таван на надценката. Тя е различна за прекупвачи, търговци на едро и на дребно.

Самото гласуване на Мария Филипова за зам.-омбудсман също се очаква в първите дни на есенната парламентарна сесия.

В краткото си писмо омбудсманът Делчева пише, че в своята концепция предложената кандидатка е поставила акцент върху чувствителни за правата на човека теми -

достъп до питейна вода и здравеопазване,

качество на обществените услуги. Както и провеждане на информационни кампании за приемането на еврото, насочени към всички социални групи и защита на потребителите.

А при изслушването си самата Филипова посочи за свой приоритет да продължи да защитава правата на потребителите. Водеща за институцията на омбудсмана трябва да е близостта до хората, каза още Филипова и поиска изнесени приемни по малките населени места и гореща линия за сигнали.

“Всички сме наясно, че важното е да си изпълняваме задълженията”, отвърна Филипова на въпроса би ли приела предложение за служебен премиер. Но настоя, че дължи отговора единствено на президента, ако получи подобна покана от него.

Омбудсманът Делчева след избирането си даде ясен знак, че ще откаже поста служебен министър-председател, тъй като общественият защитник е призван да защитава човешките права, а това не се покривало с профила на служебния премиер.

Засега няма индикации кой ще наследи Филипова в КЗП. Формално шефът ѝ

се назначава от премиера,

но самата комисия е орган към министъра на икономиката и иновациите, който координира дейността и на всички потребителски организации в България.

