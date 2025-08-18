Майка се качи с 8-годишно момче на парашут, то загина, без да види Несебър от 150 м височина (Обзор)

Скъсано въже, откопчан колан или технически проблем с моторната лодка - версии за трагедията, която десетки наблюдаваха от плажа на 500 метра в морето

Една минута от старта на атракция с парасейлинг - парашут, теглен от лодка в морето, и след нея смърт.

Не е ясно как точно е загинало 8-годишното момче от Разлог. То не успя да види от високо Несебър. Майката, платила 120 лева за подобно преживяване, се е качила с детето си и е жива.

Скъсано въже, откопчан колан или повреда в лодката?

Обичайната практика е парашутът да се издигне на 150 метра

височина, от която започва въздушната разходка над морето. Трагичният инцидент в Несебър се разиграва още на 50 метра височина и на 500 метра навътре в морето пред плажа Талисман бийч в курорта. Там от години любителите на парасейлинга го практикуват.

Детето може да е изпаднало след повреда в предпазния колан, който го задържа на седалката. То се е качило с майка си, която обаче остава във въздуха, но момченцето пада. Допускат да се е уплашило от скоростта и височината и само̀ да е опитало да отвори колана. Друга версия е, че едно от въжетата, свързващо седалката с парашута, се е скъсало още при издигането му.

Иван Георгиев, шефът на Спасителната служба, който е и пряк очевидец на инцидента, допуска и технически проблем в самата моторна лодка, която го е теглила. Иначе още преди началото на сезона са били изискани от стопанина на атракциона всички необходими документи, които той е предоставил.

Два часа след нелепата смърт на детето

полицията

арестува трима, чиито имена не съобщи. От областната дирекция на МВР в Бургас уточниха единствено, че са свързани с предоставянето на атракциона и са задържани за 24 часа.

Хора от бранша твърдят, че инцидентите с парасейлинг са рядкост и не проумяват как се е стигнало до фаталния полет.

Очевидци на падането са станали много курортисти от брега. Никой засега не потвърждава слуха, че при падането момченцето още е било живо, но при изваждането с лодка на брега е починало въпреки направените му реанимационни действия. После лекарите от извиканата линейка само са констатирали смъртта му.

“Водната база на Несебър-ЮГ, където стана нещастието, се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи”, коментира концесионерът на ивицата Кирил Спасов. Контролни органи са проверявали атракциона няколко пъти, без да открият нередности.

“Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия”, заяви Кирил Спасов.

По случая се води разследване в Бургас.