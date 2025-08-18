„Морска администрация” за инцидента в Несебър: Атракционът е минал през проверка в края на юли

8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за трагедията е скъсано въже.

"Това е атракция, която я има повече от 20 години по нашето Крайбрежие. Последната проверка беше преди месец, на 17-и юли. Не бяха установени никакви нередности", каза капитан Живко Петров, директор на морската администрация в Бургас пред Нова тв.

Той добави, че не са имали подозрения, че може да настъпи инцидент и посъветва туристите да внимават и да спазват указанията на спасителите на плажа.