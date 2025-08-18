Швейцарец загина, блъснат от кола на пътя между Дупница и Самоков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарец е загинал на пътя между Дупница и Самоков. Това от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил, пише БТА.

Щвейцарският гражданин днес е влязъл в страната. Карал е велосипед и е блъснат от кола, управлявана от мъж от Самоков. Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня около 18:45 часа. Велосипедистът е починал на място. Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.