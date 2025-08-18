Разлог скърби за 8-годишното момче, загинало в Несебър

Разлог скърби за загиналото 8-годишно дете след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка в Несебър. Кметът Красимир Герчев отмени предстоящите събития в града в знак на съпричастност към мъката и болката за момченцето. "Днес Разлог загуби, при нелеп инцидент, един млад живот. Едно дете остана завинаги на 8 години...Загубата е тежка и непрежалима.

Изразявам искрени съболезнования към семейството и близките на детето. Поклон", написа кметът в профила си във фейсбук.