Тир удари автобус от Солун на входа на София, пътник е в болница

Тир удари автобус на входа на София откъм "Люлин". Инцидентът се е случил около 20:45 часа.

Автобусът е пътувал по маршрут Солун - София. На място е извикана полиция и пътна помощ.

Шофьорът на автобуса е опитал да изпревари тир, но е бил засечен.

Автобусът се е ударил в мантинелата, пише NOVA. При завой надясно, превозното средство се удря в тира. Счупена е дясна врата, предното стъкло, огледало и калник.

Пътниците са в шок, един от тях е откаран в болница за преглед, а останалите изчакват на място.