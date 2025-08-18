ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържан е в София младеж, заподзрян в убийството ...

Тир удари автобус от Солун на входа на София, пътник е в болница

Полиция СНИМКА: Pixabay

Тир удари автобус на входа на София откъм "Люлин". Инцидентът се е случил около 20:45 часа.

Автобусът е пътувал по маршрут Солун - София. На място е извикана полиция и пътна помощ.

Шофьорът на автобуса е опитал да изпревари тир, но е бил засечен.

Автобусът се е ударил в мантинелата, пише NOVA. При завой надясно, превозното средство се удря в тира. Счупена е дясна врата, предното стъкло, огледало и калник.

Пътниците са в шок, един от тях е откаран в болница за преглед, а останалите изчакват на място.

Полиция СНИМКА: Pixabay

