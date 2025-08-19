ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Kриминалистът Иван Савов за убийството в Първомай:...

Гледат мярката на обвинения в опит за грабеж пред банка в София

Арест СНИМКА: Пиксабей

Софийският апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение на Мъжа, обвинен в опит за грабеж пред банков клон в София. Престъплението беше извършено на 8 август в столичния квартал „Дианабад".

49-годишният Мартин Цанков направил опит да отнеме чанта за лаптоп от служителка в голяма частна болница, в която имало сума от 114 хиляди лева, твърди прокуратурата.

Пред първата инстанция защитата поиска по-лека мярка заради здравословното състояние на обвиняемия. Магистратите обаче прецениха, че това не е достатъчно основание той да излезе от ареста.

Арест СНИМКА: Пиксабей

