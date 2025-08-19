ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криминалист за убийството в Първомай: Действията г...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21133306 www.24chasa.bg

Училището на загиналия Иван в Несебър скърби за детето

2324

Училището на 8-годишния Иван Делинов, загинал след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка в Несебър, скърби за детето.

Момченцето учи в СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в Разлог. " Черна вест разтърси всички нас! С прискърбие и смиреност днес поглеждаме към висините! Там завинаги ще остане 8-годишният Иван! Дете с чиста душа и непринудена усмивка! Невинно и добро! Лети високо, ангелче! Съкрушени и безсилни, поднасяме искрени съболезнования на семейството!", написаха от училището в профила във фейсбук.

От Община Разлог вчера обявиха, че в знак на съпричастност с мъката от загубата на детето отменят всички прояви в града.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини